Cade in casa e sbatte la testa, trasferita con Pegaso all’ospedale

BAGNO GAVORRANO – È caduta in casa sbattendo la testa. Una donna di 44 anni di Bagno di Gavorrano è stata soccorsa dal 118 e poi trasferita con l’elicottero Pegaso al policlinico delle Scotte di Siena. È accaduto in via Marconi.

Sul posto sono intervenuti anche la Croce Rossa di Scarlino e i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)