Asili nido comunali, aperte le iscrizioni: ecco come presentare la domanda

GROSSETO – «Sono aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali per l’anno scolastico 2019/2020» a farlo sapere il Comune di Grosseto in una nota.

«Il bando – spiega la nota – tutta la documentazione e le informazioni più dettagliate si possono trovare sul sito del Comune di Grosseto, nella Home page – sezione Novità e sezione Servizi. Sono inoltre disponibili all’ufficio Nido e scuole dell’infanzia in via Saffi 17/C; lo sportello è aperto il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12.30, mentre il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17».

Per fare domanda d’iscrizione c’è tempo fino a lunedì 13 maggio; le domande potranno essere presentate personalmente all’ufficio oppure inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it o ancora con raccomandata con avviso di ricevimento.