Amministrative2019, Benini inaugura la sede del comitato elettorale: «E’ aperta a tutti»

FOLLONICA – Sarà inaugurata domani, martedì 16 aprile, alle ore 16, la sede del Comitato elettorale per Andrea Benini sindaco. L’appuntamento è in via Bicocchi 73, angolo via Bovio, con i candidati delle liste a sostegno della seconda candidatura dell’attuale sindaco di Follonica.

“Il Comitato elettorale – spiega Andrea Benini – sarà la casa delle liste che mi sostengono in questa seconda corsa alla carica di primo cittadino. Un luogo aperto a tutti, dove potranno trovare informazioni sulla nostre proposte per il futuro della città, ma anche uno spazio per confrontarsi, presentare le proprie proposte, evidenziare le criticità ed essere ascoltati”.

“In queste settimane – aggiunge il sindaco – sono tante le persone che hanno dimostrato il proprio sostegno. Abbiamo già presentato i candidati di due liste, la civica Andrea Benini sindaco e la lista Pd per Benini sindaco, e mercoledì saranno resi noti i nomi della lista Follonica a sinistra per Andrea Benini: tante persone, con tante competenze diverse, che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità”.