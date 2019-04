Accordo fra Orbetello e Fiorentina per un campus estivo al Vezzosi, ecco come iscriversi

ORBETELLO – E’ ufficiale e durerà due settimane il Fiorentina Camp allo stadio Vezzosi di Orbetello grazie all’accordo fra la locale Us 1908 e la Ac Fiorentina.



“Sono enormemente soddisfatto sia per la società che per il nostro territorio – ha commentato il responsabile del settore giovanile Ivan Poccia – per un accordo storico raggiunto. Insieme al presidente Bosi abbiamo deciso di appoggiare questa iniziativa che oltre a essere un’anteprima sul territorio riveste un’importanza strategica per i ragazzi della provincia che vogliono trascorrere uno o due settimane con la Fiorentina. La società viola, alla quale siamo affiliati, invierà uno staff specializzato per seguire i ragazzi durante tutto il giorno in un percorso tecnico professionale volto a migliorarne la preparazione complessiva”.



Le settimane prescelte sono quelle comprese fra il 9 e il 22 giugno, date strategiche per risaltare la visibilità che l’Ac Fiorentina trasmetterà al territorio e all’economia lagunari.

Sul sito www.fiorentinacamp.it sono disponibili i moduli per l’iscrizione e link dedicati per presentare a livello nazionale il nostro territorio per chiunque volesse abbinare al camp anche una piacevole vacanza.

L’Us Orbetello 1908 ringrazia l’Ac Fiorentina per questa opportunità concessa ai loro giovani calciatori.