FOIANO – È stato un autentico abbraccio alla squadra che “brilla” nel campionato di Serie C, quello tributato da decine e decine di calciatori in erba delle giovanili del Foiano e tanti tifosi, che hanno accolto, in un inatteso pomeriggio baciato da sole di questa incerta primavera, gli amaranto dell’Arezzo nella Land of Fashion di Foiano.

L’allenatore Alessandro Dal Canto e capitan Nello Cutolo guidavano la nutrita delegazione di calciatori del cavallino: Brunori, Pelagatti, Butic, Serrotti, Rolando Buglio e Zini, letteralmente sopraffatti dall’entusiasmo dei ragazzi, hanno risposto al fuoco di fila delle domande poste da Massimo Gianni e Paolo Galletti, che hanno animato la diretta dell’evento su Radio Italia 5, emittente che detiene l’esclusiva delle gare dell’Arezzo. Ad accompagnare i calciatori e l’allenatore dell’Arezzo, anche il ds Emiliano Testini, il team comunicazione della società, coordinato da Luigi Dini e il responsabile marketing Otello Celìa, che ha ideato e coordinato, con il direttore del Valdichiana Outlet Village e i collaboratori della direzione, questo inedito incontro.

di 12 Galleria fotografica Arezzo









“Una grande accoglienza in un centro splendido, con il quale abbiamo attivato una collaborazione che ci auguriamo – ha dichiarato Celìa – possa portare ad altre brillanti attività di promozione congiunte. Un ringraziamento speciale ai ragazzi dell’Arezzo, sempre disponibili a tenere vivo e rafforzare il rapporto con la gente e col territorio”. Sempre col pallone tra i piedi, è ovvio, visto che i giocatori amaranto sono stati sfidati dai ragazzi delle giovanili del Foiano in un torneo di “Football darts”: in Piazza Maggiore era stato infatti appositamente installato un irresistibile tabellone gonfiabile gigante, il cui tabellone, con punteggio stile freccette, doveva essere colpito con palloni in velcro. Ai giovani vincitori, sono state consegnate maglie dell’Arezzo autografate dai calciatori del Cavallino e gadget, in un tripudio di applausi, per un’operazione simpatia perfettamente riuscita, come conferma Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village: “Siamo davvero soddisfatti di questo pomeriggio amaranto, positivo momento d’incontro tra tanti ragazzi e giocatori affermati: lo sport e il calcio in particolare, può avvicinare e trasmettere valori di amicizia e rispetto importanti, di cui anche Valdichiana Outlet Village vuole farsi portatore”.

Per la truppa amaranto, alcune ore di relax e pausa dagli impegni agonistici e dagli allenamenti, complice anche il turno di riposo. Ora è già tempo di rituffarsi nella preparazione in vista del prossimo impegno, il big match di Chiavari di giovedì 18 aprile alle 20:30 contro la capolista Virtus Entella.