FOLLONICA – Scontro in via Salceta a Follonica pochi minuti fa tra un bus della Tiemme a una moto da cross che partecipava alla motocavalcata in programma oggi nella città del Golfo.

A riportare la peggio l’uomo che si trovava in sella alla due ruote. È rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale con una ambulanza del 118. Sul posto la Polizia Municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e la Polizia Stradale.

Le condizioni dell’uomo non sembravano gravi.