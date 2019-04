L’attore maremmano Giacomo Moscato premiato a Lucca con il Toscanello

PONTE A MORIANO – Ieri sera, a Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, si sono svolte le premiazioni del Toscanello, quinto Festival teatrale della Toscana. Giacomo Moscato, attore e regista del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto, ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Iinferno di Dante Alighieri.

La motivazione della giuria dice: “Convincente nella recitazione dei canti danteschi ed estremamente coinvolgente dal punto di vista emotivo nelle descrizioni e spiegazioni extra testo. Il passaggio tra il serio e il faceto è risultato semplice e lineare, con il risultato di alleggerire in modo adeguato momenti e situazioni di grande tensione. Grazie alle sue doti, l’attore ha reso lo spettacolo avvincente, coinvolgendo lo spettatore e trasportandolo quasi fisicamente all’interno dei vari gironi infernali”.

Questo, per Moscato, è il settimo premio ricevuto in carriera come miglior attore protagonista (a cui si aggiungono gli otto premi come miglior regista) e il 50° ottenuto con il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio dal 2001 ad oggi.