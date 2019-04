La crisi non passa per la Pallavolo Follonica, quinto ko di fila a Rosignano

FOLLONICA – A Rosignano contro il Volley Sei Rose è arrivato il quinto ko di fila per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Ma il punto guadagnato dalle azzurre con la sconfitta di misura fa comunque festeggiare al sestetto follonichese l’aritmetica salvezza grazie alla sconfitta del Consani Grosseto contro San Miniato. A Rosignano, però, è andato in scena un copione già visto troppe volte nel corso del campionato, con le azzurre in vantaggio poi rimontate e incapaci di giocare al meglio i punti chiave del match. Alla fine, comunque, i 33 punti in classifica danno la certezza di giocare in Serie C anche nella stagione 2019/2020.

«Abbiamo preso un punto – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – ma c’è rammarico perché questa partita potevamo vincerla. Eravamo in vantaggio di due set a uno e non siamo stati capaci di chiuderla, come troppe volte già successo durante la stagione: in gare equilibrate come questa si paga ogni errore e purtroppo anche stavolta le nostre giocatrici non hanno offerto una prestazione del tutto all’altezza. Un difetto che ci portiamo dietro da tempo. In ogni caso la salvezza matematica è ormai raggiunta e il nostro obiettivo è concludere la stagione nel miglior modo possibile». Ora il campionato si ferma per la sosta pasquale. La Pallavolo Follonica torna in campo al Palagolfo sabato 27 aprile alle 21 contro la Pallavolo Cascina per la penultima giornata.

Volley Sei Rose Rosignano-Pallavolo Follonica 3-2 (21/25; 25/23; 14/25; 25/13; 15/8)

Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 24esima giornata – Serie C girone A:

Entomox Peimar Calci-Under 21 Lupi Santa Croce 3-1

Fanball Il Discobolo-Baia del Marinaio Volley Cecina –

Pallavolo Delfino Pescia-Under 21 Pediatrica Specialist 3-0

Lupi Estintori San Miniato-Luca Consani Grosseto 3-0

Volley Sei Rose Rosignano-Pallavolo Follonica 3-2

Pallavolo Cascina-Volley Pantera Lucca 3-0

Errepi Mtk Grosseto-Flora Buggiano –

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 62

Pallavolo Cascina 58

Entomox Peimar Calci 51

Flora Buggiano 50

Errepi Mtk Grosseto 44

Volley Pantera Lucca 38

Volley Sei Rose Rosignano 34

Lupi Estintori San Miniato 33

Pallavolo Follonica 33

U21 Lupi Santa Croce 28

Luca Consani Grosseto 25

U21 Pediatrica Specialist 20

Pallavolo Delfino Pescia 20

Fanball Il Discobolo 2