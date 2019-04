Il Gavorrano rialza la testa, San Donato affondato con quattro reti

TAVARNELLE DI PESA – Ritorno al successo per il Gavorrano che scaccia i malumori del ko con la Pianese espugnando 4-2 il campo del San Donato Tavarnelle.

Nel primo tempo due ingenuità portano i fiorentini sul 2-0, ma quando i rossoblù si mettono a posto non c’è più storia e il Gavorrano prima rimonta, poi dilaga. Da segnalare che Cacitti ha messo in campo dal primo minuto Scognamiglio, Pardera e Carlotti e nel corso della gara è entrato anche Fontana.

«Nel primo tempo – commenta mister Cacitti – non abbiamo giocato male, ma abbiamo preso due gol evitabili. Abbiamo giocato bene palla ma siamo stati ingenui. Nella ripresa abbiamo disputato i 45 minuti più belli dell’intera stagione, con un ottimo palleggio e con grande personalità. Il campo ci ha permesso di giocare ai nostri livelli, lasciando di sasso un avversario che credeva forse di avere in pugno la gara. E’ stato calcio vero».

«E’ una vittoria importantissima – prosegue Cacitti – ottenuta in una giornata in cui eravamo rimaneggiati e ho messo dal primo minuto i giovanissimi Scognamiglio, Pardera e Carlotti che hanno giocato benissimo. L’ingresso di Jukic, che ha segnato tre reti bellissime, ci ha permesso di finalizzare la nostra superiorità».

SAN DONATO TAVARNELLE: Signorini, Nassi, Vecchiarelli, Tetteh, Zambarda, Frosali, Kernezo, Gemignani, Galligani, Cela, Giordani. A disposizione: Fenderico, Di Renzone, Bonechi, Ghinassi, Meucci, Rosseti, Pozzi, Brenna, Montini. All. Malotti.

GAVORRANO: Salvalaggio, Scognamiglio, Mastino, Berardi, Bruni, Placido, Gomes De Pina, Pardera, Carlotti, Conti, Costanzo. A disposizione: Martelli, Amato, Bracciali, Jukic, Cordovani, Fontana, Rubegni, Pastore, Brunacci. All. Cacitti.

ARBITRO: Campagnolo di Bassano del Grappa.

MARCATORI: 3′ Galligani, 28′ Giordani, 5′ st Costanzo, 23′ st, 37′ st e 48′ st Jukic.