I dirigenti del settore giovanile della Fiorentina in visita alla Virtus Maremma

MONTEMASSI – Grande giornata di sport quella che attende mercoledì prossimo la Società Virtus Maremma presieduta da Rodolfo D’Incà, che riceve la visita di una delegazione di dirigenti e responsabili del Settore Giovanile della Fiorentina, in occasione del Viola Day, organizzato dalla Virtus Maremma, società sportiva che lavora solo e soltanto nel settore giovanile. La società Bianco Verde, che fonda le sue origini nel Comune di Roccastrada, lavora ormai a stretto contatto con la Fiorentina da circa due anni e ha trovato nella società viola un appoggio e un supporto costante e uno strumento fondamentale per la crescita dei tecnici, i quali mensilmente frequentano gli impianti sportivi fiorentini, per studiare e approfondire le metodologie e di allenamento. Importante è anche il lavoro di scouting che la società viola svolge con la Virtus Maremma, in quanto circa una decina di ragazzi, sono costantemente monitorati dalla società del capoluogo.



Mercoledì prossimo, con inizio alle 17, una delegazione gigliata, tra i quali Giancarlo Antonioni Marco Donadel, Paolo Gobba, Stefano Cappelletti e altri ancora, parteciperà al Viola Day, che si svolgerà nella cornice stupenda ed incantevole di Rocca di Montemassi, un’azienda meravigliosa nel bel mezzo del Comune di Roccastrada, nella quale il direttore Alessandro Gallo è lieto di ospitare questo importante evento per una associazione che lavora in maniera trasversale sull’intero territorio roccastradino. Nell’occasione prenderanno la parola anche il Sindaco di Roccastrada Francesco Limatola il Presidente della Virtus Maremma Rodolfo D’incà e durante l’evento, presentato dal direttore sportivo e responsabile dell’affiliazione alla Fiorentina Antonio Senserini, saranno anche presentante le nuove maglie della Virtus Maremma “griffate” Fiorentina. L’evento sarà anche un occasione nel quale i Dirigenti, gli Accompagnatori e gli Istruttori, ascolteranno il progetto Affiliate che la Fiorentina metterà in campo per la prossima stagione.