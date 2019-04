Limatola presenta la squadra: «Gruppo giovane, generoso, appassionato»

ROCCASTRADA – Sono stati presentati ieri sera i candidati al Consiglio comunale della Lista Francesco Limatola sindaco.

“Le fasi elettorali sono una ricchezza per la democrazia – commenta Francesco Limatola – sono, infatti, una bella occasione per riflettere e investire sul futuro della propria comunità. I candidati al Consiglio comunale che mi accompagneranno e affiancheranno sono frutto del lavoro degli anni trascorsi e sono portatori delle energie positive per gli anni futuri”.

“Roccastrada ha bisogno che in Consiglio comunale ci sia una comunità sensibile, rappresentativa e attenta, generosa e appassionata. Quarant’anni di media e una variegata provenienza professionale ed esperienza consolidata nella vita, un giusto equilibrio territoriale e dei generi, e, soprattutto, la volontà di essere gruppo unito a disposizione del nostro territorio. Tutte queste caratteristiche compongono la nostra bella lista”.

Ecco in ordine alfabetico tutti i componenti:

Simone Banfi, 50 anni, assistente di volo – Roccastrada

Tania Bruchi, 44 anni, imprenditrice agricola – Roccastrada

Giorgio Catoni, 60 anni, pensionato – Sticciano

Tommaso Emiliani, 25 anni, studente-lavoratore – Sticciano

Cristina Gamberi, 44 anni, impiegata – Ribolla

Franco Iannuzzi, 68 anni, pensionato – Roccatederighi

Leandro Stacchini, 24 anni, studente universitario – Ribolla

Elena Menghini, 33 anni, dipendente – Sticciano

Antonio Mori, 29 anni, geometra libero professionista – Torniella

Stefania Pacciani, 52 anni, impiegata – Roccastrada

Emiliano Rabazzi, 39 anni, impiegato – Ribolla

Barbara Rusci, 46 anni, impiegata – Sassofortino