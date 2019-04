Francesco De Luca si candida a sindaco: «Turismo, opere, posti di lavoro. A Follonica tutto fermo»

FOLLONICA – Sarà Francesco De Luca il candidato sindaco della lista civica “In movimento per Follonica”. Come preannunciato sulla stampa da tempo De Luca ufficializza la sua candidatura a sindaco. «”In movimento per Follonica” si pone di far crescere la città che in questi anni si è spenta definitivamente – afferma De Luca -. Non c’è più l’ombra di nuove opere, né di posti di lavoro».

«L’amministrazione Benini-Pd ha purtroppo fallito. Il turismo è fermo al palo da oltre dieci anni, come ci dicono i dati dell’osservatorio, anzi a Follonica ha addirittura registrato il segno meno, mentre nel suo programma aveva l’obiettivo di un milione di presenze – continua -. Noi, invece, non vogliamo “prendere per mano” i cittadini, ma fare rinascere la città, creando nuove strutture turistiche, anche mediante la vendita della Colonia, che più di tutti è il simbolo del fallimento di questa amministrazione».

«Per questo ci mettiamo in movimento, insieme a tanti giovani e cittadini onesti e preparati, per far finalmente rinascere Follonica dal suo lento declino. E Lo faremo anche con il prezioso aiuto dei socialisti e degli ambientalisti, che hanno aderito con noi a questo importante progetto».