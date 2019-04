È morto l’uomo caduto nella cisterna del bar. Aveva 47 anni

GROSSETO – Non ce l’ha fatta Massimo Tango, 47 anni, l’uomo che ieri sera è caduto nella cisterna nel seminterrato del bar in cui lavorava, a Marina di Grosseto.

L’uomo, di origine pugliese, stava lavorando quando è uscito dal bar per andare a vedere la cisterna dell’acqua. Ci è caduto dentro, forse è scivolato e ha battuto la testa, ed è rimasto sott’acqua per alcuni minuti. È stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto ieri sera in ospedale. Sul posto sono intervenuti il 118 per i primi soccorsi e i Carabinieri.