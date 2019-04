FOLLONICA – La squadra del Partito democratico scende in campo anche a Follonica dove sostiene la candidatura a sindaco di Andrea Benini e dove il partito ha scelto di puntare su un mix tra esperienza e novità. Tra i sedici nomi ci sono infatti tre assessori dell’attuale giunta Benini e due consiglieri comunali uscenti, tra cui il segretario provinciale del Pd.

«Sull’inceneritore di Scarlino – ha spiegato Cinzia Tacconi, segretario del Pd, prima della presentazione della lista – abbiamo passato due giorni di difficoltà per la notizia sulla conferenza dei servizi, ma ieri con le dichiarazioni del Governatore Enrico Rossi ci siamo tranquillizzati ha ribadito che il 13 maggio una volta per tutte quell’impianto uscirà per sempre dalla storia di questo territorio. Un risultato che dobbiamo darlo proprio a quegli amministratori locali che hanno vinto questa battaglia».

Tra i presenti anche il consigliere regionale Leonardo Marras. «Il Partito democratico che si presenta a Follonica così come è presente in tutti i comuni che vanno al ballottaggio. Qui si respira un’aria diversa rispetto anche ad altri territori e se questo è vero è perché dipende anche da chi ha amministrato in questi anni. Se qui l’aria è buona è proprio per questo».

Ecco la lista completa di dodici candidati: Andrea Pecorini, Sara Buttitta, Gesuè Ariganello, Barbara Catalani, Giovanni Balloni, Erica Carnesecchi, Marco Buccianti, Donatella Dominici, Giorgio Di Luzio, Mirjam Giorgieri, Maurizio Martinozzi, Carla Piccirilli, Giacomo Manni, Francesca Stella, Marco Matteucci, Luigi Mosca.