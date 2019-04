Udc di Grosseto: si insedia il comitato provinciale in vista delle elezioni. Ecco chi ne fa parte

GROSSETO – «Si è insediato il coordinamento provinciale dell’Udc di Grosseto, voluto dal segretario nazionale del partito onorevole Cesa a supporto dell’attività e del ruolo della gestione commissariale» a farlo sapere una nota dell’Udc territoriale.

«In questo – prosegue la nota – modo si concretizza ulteriormente la fase di riorganizzazione dell’Udc in provincia di Grosseto come voluto dalla segreteria nazionale. L’insediamento è avvenuto all’Hotel Granduca alla presenza del commissario provinciale Vanni e del vice commissario vicario Ferrara. Oltre che da loro il coordinamento è composto da Ernesto Astorino, Carla Boccini, Piera Casalini, Simona Giacomelli, Nicolino Fabbreschi, Enzo Tutini, Maurizio Violini. Il coordinamento sarà integrato con i consiglieri comunali eletti il 26 maggio e con ulteriori nominativi proposti dai territori».

«Il vice commissario provinciale Gianluigi Ferrara – conclude la nota – al quale il commissario ha delegato l’organizzazione e la gestione della campagna elettorale in tutta la provincia di Grosseto, ha riferito sul lavoro svolto fino ad ora e che già vede diversi candidati, soprattutto giovani, espressione diretta o sostenuti dall’Udc, presenti in liste civiche, in genere riferibili all’area di centrodestra. Per le elezioni europee, ha ricordato il commissario provinciale, l’Udc parteciperà in prima persona in una lista unitaria delle forze politiche che si riconoscono e fanno parte a pieno titolo del Partito Popolare Europeo».