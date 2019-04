Tenuta di alberese, l’annuncio: «I conti sono in ordine, ora possiamo pensare allo sviluppo»

GROSSETO – «Terre regionali Toscane, adesso si pensa allo sviluppo» queste le parole del presidente della Regione, Enrico Rossi, durante il sopralluogo di stamani alla tenuta di Alberese, una delle aziende agricole di proprietà della regione che fanno parte di Terre Toscane.

«Il presidente – spiega una nota della Regione – ha lanciato chiaro il messaggio stamani. Con il bilancio della tenuta finalmente risanato e in equilibrio, il presidente ha sottolineato i due fatti che dimostrano l’impegno importante della Regione Toscana, insieme a quello della Provincia di Grosseto e dell’azienda stessa di Alberese per il lancio del settore agroalimentare in un contesto, come ha tenuto a precisare, di qualità ed eccellenza. Primo fra tutti, il finanziamento di 15 milioni di euro al distretto rurale Toscana sud, che promuoverà investimenti per altri 40 milioni di euro».

«Grazie poi ad altre risorse della Regione e della Provincia di Grosseto, 2 milioni e 600mila euro – prosegue la nota – sarà realizzato il Polo per l’agroalimentare, un punto di riferimento, un luogo di ricerca, innovazione e promozione dei prodotti dell’azienda di Alberese che ha una missione precisa, ovvero aggiungere valore e dare un contributo a quel contesto di qualità che rappresenta la Toscana all’interno del quale si inserisce l’agricoltura di questa zona».

«Il presidente – conclude la nota – ha auspicato di vedere quanto prima l’inizio dei lavori del Polo così da avviare presto una discussione sulle funzioni e mettere in campo progetti per partire con le migliori premesse».