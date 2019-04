Rintracciato nella notte il pirata della strada che ha investito un uomo ieri sera

MAGLIANO IN TOSCANA – È stato fermato questa notte, nel comune di Magliano in Toscana, il pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso un uomo di 60 anni alle porte di Grosseto, su via Aurelia sud. Le indagini di Polizia Municipale e Carabinieri sono andate avanti per ore.

L’uomo, a quanto si dice di una certa età, è stato rintracciato alle 2 di notte, dai Carabinieri, in una frazione del comune di Magliano in Toscana.