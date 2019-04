PIAN D’ALMA – Parte da Pian d’Alma il tour elettorale di Roberto Maestrini e della lista PensiAmo Scarlino, che ha scelto di presentare i 12 candidati al consiglio comunale non nel capoluogo, ma in una frazione per dare anche un segnale di attenzione particolare a tutto il territorio del Comune.

«Sono emozionato – ha spiegato il candidato sindaco -, ma orgoglioso, perché dopo la mia esperienza in consiglio comunale dal 2009 al 2014, mi ero allontanato dalla politica. Oggi con entusiasmo affronto questa campagna elettorale da candidato sindaco, ribadendo che la nostra lista è molto trasversale politicamente, è civica e senza partiti alle spalle. È un gruppo nuovo con poche persone che hanno già fatto politica attiva ed è rappresentativa di tutto il Comune».

di 18 Galleria fotografica PensiAmo Scarlino (lista) 2019









Tra i dodici candidati quattro sono donne e il candidato più giovane ha 27, 69 invece il più vecchio. Il capolista sarà Giorgio Martelluci (69 anni), già assessore di Scarlino nelle passate consiliature e storico membro del Psi locale.

Gli altri candidati sono: Roberta Lecchini, 53 anni,Lucia Beccari, 59 anni, insegnante, Giuseppina Agresti, 56 anni, casalinga in precedenza dipendente del Comune di Scarlino, Gianluca Bencivenni, 47 anni, responsabile aziendale, Paolo Biagiotti, 38 anni, imprenditore, Lorenzo Breyer, 29 anni, operaio, Patrizio Caciagli, 69 anni, medico, Alessandro Ceccarini, 29 anni, addetto alla accoglienza clienti, Alessio Egidi, 27 anni, imprenditore, Francesco Giovanetti, 34 anni, consulente e formatore professionale, Valentina Ranieri, 37 anni, impiegata.