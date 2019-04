Oltreserchio dilagante, le ragazze dell’Atlante Marsiliana chiudono con una sconfitta

GROSSETO – Si chiude con una sconfitta pesante il campionato regionale di serie C delle combattive ragazze dell’Atlante Marsiliana. Alla Bombonera le biancorosse allenate da Alex Gonzalez vengono strapazzate dall’Oltreserchio con un severo 10-0 che le conferma seconde col miglior attacco. In gran forma le ospiti, trascinate dal poker di Lorenzini e dalle doppiette di Macauda, Maltomini e Bechini.

In un girone a quattordici squadre quasi tutte esperte e ben collaudate, Vincenti e compagne non hanno sfigurato chiudendo all’ottava posizione con venti punti distribuiti in sei successi e due pareggi. Importante il contributo del bomber Di Maggio nella parte centrale della stagione, ma considerevoli i progressi di tutte le maremmane in ogni reparto, brave a scansare la zona retrocessione e per un periodo anche vicine ai playoff.