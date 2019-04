Match casalingo contro la Pediatrica Livorno per le ragazze del Volley Vvf

GROSSETO – “E’ un braccio di ferro fra noi e il Cascina” spiega l’allenatore dei Vigili del Fuoco Simone Canapicchi “ alla vigilia della gara di questa settimana che vede la sua formazione ospitare nella palestra di Via Carnicelli. La Pediatrica Livorno sulla carta non dovrebbe costituire un grosso pericolo per le maremmane, che però dovranno fare molta attenzione per non perdere terreno nei confronti della prima in classifica. Anche il Cascina ha un turno facile perché se la deve vedere contro il Santa Croce terz’ultimo.

“Sono confortato dalla bella prestazione delle mie ragazze dopo la gara che abbiamo vinto la settimana scorsa a Calci” aggiunge il tecnico delle maremmane “Ma ricordo anche che nella partita di andata perdemmo a Livorno contro la Pediatrica. E’ anche vero che in quella occasione non eravamo al completo e che scendemmo in campo con diversi problemi di formazione. L’importante sarà non rilassarsi troppo e continuare sulla strada che abbiamo intrapreso da tempo e che ci ha portato fino alla seconda posizione nel girone. Delle tre gare che rimangono, quella più difficile sulla carta sarà quella che giocheremo la prossima settimana in casa della Perla Pisa” conclude il tecnico delle biancorosse Simone Canapicchi. Per continuare il testa a testa con il Cascina, le maremmane non devono fallire l’appuntamento di oggi per centrare la decima vittoria consecutiva della stagione.