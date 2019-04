Incendio nella notte: fiamme in un cantiere, scatta il sequestro

GROSSETO – Intorno alle 3.40 circa della notte scorsa un incendio si è sviluppato in un cantiere tra via Manetti e via Lanza. Le fiamme hanno distrutto una baracca in legno vuota.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento e il cantiere adesso è sotto sequestro.