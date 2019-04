Domenica di corsa allo Zecchini con i campionati italiani di società

GROSSETO – Torna l’atletica allo Zecchini di Grosseto. Nel pomeriggio di domenica 14 aprile, la pista dello stadio maremmano accoglierà la fase interregionale per la seconda prova dei campionati italiani di società di corsa, che vedrà impegnati i club di Toscana e Lazio. Al via diversi protagonisti di alto livello come il keniano Paul Tiongik (Gp Parco Alpi Apuane), vincitore quest’anno nel primo appuntamento della rassegna nazionale dedicato alla campestre, e il ruandese John Hakizimana (Atl. Castello), mentre per l’Atletica Grosseto Banca Tema che organizza l’evento saranno in azione Jacopo Boscarini e Salvatore Sbordone.

Attese nella gara femminile la keniana Vivian Jerop Kemoi (Atl. Castello) e l’ugandese Juliet Chekwel (Gs Lammari), che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio su questa distanza oltre che nei 5000 metri. Da seguire anche la giovane siciliana Alessia Tuccitto (Gs Lammari), un anno fa sul podio tricolore individuale al terzo posto, e la compagna di squadra Laura Biagetti, umbra che nella scorsa stagione si è piazzata sesta ai campionati italiani di mezza maratona. In tutto sono iscritti 90 atleti, tra uomini e donne.