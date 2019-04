Chiara Totino del Cus Albinia si qualifica per i campionati italiani

ALBINIA – Continua il trend positivo del Cus Albinia, che applaude un’altra sua giovane atleta in viaggio per gli italiani. Dopo le medaglie e i buoni piazzamenti delle scorse settimane, agli ultimi campionati regionali Uisp Formula 5 la società maremmana applaude Chiara Totino che arriva nona su 34 atlete in gara e centra anche l’obiettivo per gli Italiani; diciannovesima posizione infine per Diletta Corsale.