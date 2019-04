GROSSETO – Aggiornamento ore 23.14: La persona investita e uccisa è un uomo di 60 anni di origine marocchina. Sono invece ancora in corso le ricerche della vettura che è andata addosso all’uomo.

News ore 22.22: Incidente all’entrata di Grosseto, dove una persona è stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa in via Aurelia sud all’altezza del distributore da Gigi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sembra che la persona, un uomo, sia stata investita mentre attraversava la strada.

L’investitore però, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito. È caccia all’auto pirata che avrebbe riportato un grosso danno alla macchina. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo investito, che non aveva i documenti; i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma senza successo. Sul posto personale del 118, la Polizia municipale e i Carabinieri. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia.