Trofeo Pinocchio: tre medaglie di classe per i giovani della Maremmana Arcieri

SIENA – Ancora successi per le giovani leve della Compagnia Maremma Arcieri che hanno conquistato tre medaglie di classe nell’ultima uscita a Siena, dove si è conclusa la fase invernale del Trofeo Pinocchio 2019. I giovani e giovanissimi atleti del tiro con l’arco hanno gareggiato sul campo della compagnia di tiro Mens Sana. Sul campo si sono presentati 35 arcieri appartenenti alle classi ragazzi di prima e seconda media, che hanno tirato dalla distanza di 20 metri, e giovanissimi, che invece hanno gareggiato tirando dai 15 metri. Ben 6 i giovani atleti della Maremmana Arcieri che hanno preso parte a questa fase invernale del trofeo, accompagnati dai tecnici Fabio Giomi, Sergio Buglieri e Giancarlo Gelso. Presenza speciale, a bordo campo, quella del presidente regionale Tiziano Faraoni che ha assistito alla manifestazione.

I piccoli della Compagnia Maremmana Arcieri hanno portato in alto i colori della squadra con grande soddisfazione di tutta la società. Ilaria Tognozzi si è aggiudicata l’oro per la categoria ragazze prima media con 437 punti. Bronzo per Alessia Bilisari nella categoria giovanissimi femminile con 405 punti, mentre Riccardo Nutarelli ha conquistato l’argento per la categoria giovanissimi maschile con 379 punti. Soddisfazione anche per i due quarti posti in classifica, ottenuti da Riccardo Vannozzi (giovanissimi maschile) con 320 punti e Chiara Sardella (ragazze seconda media) con 404 punti.

Questo trofeo ha segnato l’esordio assoluto per ben 4 dei 6 atleti maremmani partecipanti alla gara: un primo inizio emozionante per Riccardo Nutarelli, Riccardo Vannozzi, Duccio Angelini (giovanissimi maschile) e Alessia Bilisari. Altra soddisfazione per la Maremmana Arcieri è arrivata grazie a Ilaria Tognozzi che ha sfiorato il primo posto nella classifica speciale per ottenere il pass di accesso alla squadra della regione Toscana che prenderà parte alla fase finale del Trofeo Pinocchio, in programma il 6-7 luglio a Torino. La giovane arciera maremmana, infatti, si è piazzata al secondo posto, alle spalle di Ilaria Pacelli degli Arcieri Livornesi. Al maschile pass per la finale del trofeo a Filippo Montagnani della Mens Sana Arcieri Senesi.