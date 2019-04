Trentunesima edizione in grande per il Maremma Bike Trophy: due percorsi e oltre trenta iscritti

FOLLONICA – Superata quota trenta, il Maremma Bike Trophy non si ferma. Per la corsa in mountain bike targata Uisp, quella in programma il 25 aprile, è infatti la trentunesima edizione: negli anni la manifestazione organizzata dal Free Bikers Pedale Follonichese è cresciuta, diventando una della kermesse ciclistiche più attese in tutta la Toscana.

Quartier generale, come sempre, sarà il Camping Tahiti, con partenza e arrivo sul lungomare di Follonica. La gara, che partirà alle 10, è valida come seconda prova del circuito Colline Toscane. Sono previsti due percorsi: il breve di 32 chilometri con 800 metri di dislivello, il lungo di 48 con 1300 metri di dislivello.

Per informazioni 3383598217.