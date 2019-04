Trasferte fra Castelnuovo e Grosseto per i baby giocatori del Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Archiviato con il decimo posto il campionato Juniores nazionali e fermi i tornei Giovanissimi e Allievi, i riflettori del fine settimana saranno puntati sui giocatori più piccoli del settore giovanile del Gavorrano Real Follonica. Gli Esordienti 2006 sono di scena sabato alle 16,30 sul campo del Castelnuovo Val di Cecina contro La Boracifera. La squadra C dei Pulcini 2008 del Gavorrano sabato alle 15,30 è impegnata al “Marraccini” di via Calabria a Grosseto in un concentramento. I Pulcini 2008 parteciperanno domenica a Siena alla “Festa di Primavera”, mentre i Pulcini 2009 parteciperanno a Porto Azzurro al “Memorial Daniele Cecchini”.

I Primi Calci 2011 del Gavorrano del Real Follonica A e i Piccoli Amici 2012 del Gavorrano e del Real Follonica A e B sono state invitati alla grande manifestazione che si svolgerà domenica mattina alle 10,30 allo stadio “Gaetano Scirea” di Ribolla.