Tei: «La collaborazione si conquista non si pretende. La maggioranza ha i numeri: governi»

MAGLIANO IN TOSCANA – «Noi con un un sindaco che non ci rispetta non collaboriamo» il capogruppo dell’opposizione Giancarlo Tei risponde al sindaco di Magliano Diego Cinelli. «La maggioranza ha i numeri che, democraticamente, servono per governare. Porti la variante in consiglio e la approvi, noi siamo opposizione».

«Così hanno voluto i cittadini e noi rispettiamo la loro volontà – precisa Tei -. Del resto (al contrario di qualche suo assessore e consigliere che apprezziamo) ci dice sempre che non ha bisogno della nostra collaborazione e noi abbiamo preso atto di ciò, e ritiriamo la nostra disponibilità. Se non approva la variante non cerchi alibi e non dia colpe a noi. Peraltro le nostre idee sullo sviluppo del comune sono diverse e in questa fase (approvazione) non possiamo farle valere. La collaborazione si conquista non si pretende».