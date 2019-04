Supersfida con il Siena per gli Under 15 del Circolo Pattinatori, Under 11 a Follonica

GROSSETO – Caccia alla prima vittoria stagionale per la formazione Under 15 del Cp Grosseto Cieloverde sulla pista amica di via Leoncavallo, domani sabato pomeriggio alle 16 contro l’Hockey Siena. Il tecnico Marco Zanobi confida in una prova d’orgoglio dei propri ragazzi. Ultimamente i giovani biancorossi si sono ben comportati nel primo tempo ma solo calati alla distanza e contro i bianconeri è auspicabile una prestazione più continua per mettere in tasca i tre punti. Sette i giocatori a disposizione, mentre il portiere Luca Peruzzi Squarcia ha ripreso gli allenamenti dopo l’infortunio.



Domenica mattina tornano in pista anche gli Under 11 del Bora Bora che, dopo la sconfitta per 9-3 con il Viareggio Hockey, sono di scena alle 11 al Capannino contro la formazione A del Follonica.