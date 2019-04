Stasera la grande boxe a Follonica col duello Invernizio-Carafa: in palio il titolo superpiuma

FOLLONICA – Dopo giorni di attesa, finalmente la grande boxe ritorna a Follonica dopo alcuni anni di ‘stand by’, in passato grandi eventi furono organizzati da Umberto e Rosanna Conti Cavini. Stasera venerdì 12 aprile, con inizio alle 20,30, il gong darà il via al grande evento imperniato sul campionato italiano dei pesi superpiuma (titolo vacante) sulla distanza delle dieci riprese tra Francesco Invernizio (Boxe Rosanna Conti Cavini), opposto a Giuseppe Carafa (Beboxe Copertino Lecce), nello scenario unico del palagolfo cittadino.

La manfestazione, che andrà in diretta televisiva sull’emittente nazionale Figth Network sul canale 165 del digitale terrestre, a partire dalle 22,con telecronaca di Vic Antico, è organizzata dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, dall’amministrazione comunale di Follonica con il sindaco Andrea Benini, dalla Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, presieduta da Fabrizio Corsini e con la collaborazione della Pro Loco con il presidente Michele Cocola e con tutta l’organizzazione del carnevale follonichese con Mauro Buoncristiani e Michele Nannini.

Oltre al titolo italiano, sono previsti due match professionistici tra cui salirà sul ring anche il grossetano Simone Giorgetti e Christian Malvitano, entrambi del team Rosanna Conti Cavini e altri sei match dilettantistici tra cui i portacolori della Pugilistica Grossetana Lorenzo Veltroni, Daniele Bartolucci, Christian Corrente, seguiti all’angolo dai maestri Alessandro Scapecchi, Giuseppe Arcidiacono ed Emiliano Corrente e allenati da Simone Zanaboni e il supporto di Alessandro Nencini i pugili della Fight Gym di Grosseto come Leonardo Vincelli, Moise D’Alfonso e Gabriel Garcia Pozo, allenati da Raffaele D’Amico e Giulio Bovicelli opposti a pari peso della Campania, mentre l’apertura della serata è affidata a una esibizione di light boxe curata da Alessandro Scapecchi e Giuseppe Arcidiacono e nel corso della manifestazione saranno presenti alcune reginette del carnevale di Follonica che sfileranno sul ring, oltre che portare il cartello segna round e la bandiera italiana al momento dell’inno nazionale. I ragazzi della Pugilistica Grossetana e il professionista Simone Giorgetti sono seguiti nell’alimentazione dal nutrizionista dottor Francesco Lampredi.

Questa la composizione della giuria del titolo italiano: l’arbitro sarà Marco Marzuoli con i giudici Ferruccio Robello, Roberto Di Mario e Paolo Ruggeri, il supervisore Massimo Barrovecchio, il commissario di riunione Pierluigi Panichi e il medico Stefano Orioli. Il ring announcer della serata sara’ Giuseppe Licciardi.

L’organizzazione ha fissato il suo quartier generale presso Martini Hotel Antica Hosteria.

Ieri pomeriggio presso l’ex casello idraulico di Follonica sono state effettuate le operazioni di peso (nella foto) alla presenza dell’amministrazione comunale con il sindaco Andrea Benini e tutta l’organizzazione grossetana che fa capo alla promoter Rosanna Conti Cavini. Al termine del quale e’ stato offerto un ricco buffet dalla pasticceria Giannini di Salvatore Di Mella.