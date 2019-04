Solidarietà, sport e un nuovo arrivo per l’undicesima Orbetello Half Marathon

ORBETELLO – Circa 2500 persone attese a Orbetello il 24 e 25 aprile in occasione dell’undicesima edizione del Giro della Laguna – Orbetello Half Marathon, una due giorni all’insegna della solidarietà e dello sport che si propone di confermare il successo di presenze registrato lo scorso anno.

Si comincia il 24 con l’apertura del villaggio gara e la gara delle scuole di atletica con a seguire le cena di presentazione della gara con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione Komen Italia, che si occupa di progetti di ricerca per la lotta dei tumori al seno.

Il 25 aprile alle 9.30 è prevista la partenza della gara, organizzata dal gruppo sportivo Reale Stato dei Presidi, che questa mattina, nella sala consiliare del comune di Orbetello ha illustrato il programma dell’evento. Presenti alla conferenza stampa con il vice presidente del gruppo sportivo Fabio Capezzuoli, il sindaco Andrea Casamenti, il senatore Roberto Berardi e il consigliere comunale con delega allo sport, Matteo Mittica.

Capezzuoli ha illustrato il percorso della gara: “La gara partirà dal centro storico di Orbetello per attraversare poi tutto l’anello ciclabile della Laguna di Levante e l’interno della pineta della Feniglia. La novità di quest’anno è l’arrivo davanti alla Polveriera Guzman. Abbiamo scelto questo nuovo punto di arrivo per dare alla cittadinanza e ai turisti presenti la possibilità di assistere alle emozionanti fasi finali e dare così il segno del nostro attaccamento alla città di Orbetello”.

In palio, oltre a una bicicletta elettrica, due opere donate dell’artista orbetellano Antonio Martini che saranno consegnate ai primi classificati delle categorie Femminile e Maschile. “Ringrazio a nome di tutto il Gruppo Sportivo – sottolinea Capezzuoli – il Comune per il grande impegno profuso nella realizzazione di questo evento sia in termini di supporto economico che organizzativo”.

“Ringraziamo il gruppo sportivo – aggiunge Mittica – e i circa cento volontari che prenderanno parte all’organizzazione della gara che sosteniamo con crescente impegno”.

“Questa gara – dice ancora il sindaco – ha tutte le potenzialità per attestarsi come un evento di caratura nazionale. Questi eventi hanno un importante ritorno per il territorio sia dal punto di vista d’immagine che dal punto di vista turistico e, quindi, il Comune di Orbetello continuerà a seguirli con impegno”.

“Abbiamo importanti investimenti in programma a sostegno dello sport – conclude Berardi, che ha la delega ai lavori pubblici per il Comune lagunare – è prevista, infatti, la realizzazione di una vera e propria cittadella dello sport nell’area della Spiaggetta, con la costruzione d’ impianti dedicati a più discipline, tra cui una pista di pattinaggio e campi di calcetto. Sempre nell’ottica di rendere il territorio attrattivo dal punto di vista delle attività sportive, realizzeremo percorsi per biciclette e runners lungo la fascia Osa/Albegna, che saranno progettati in collaborazione con il Consorzio di Bonifica”.

Per informazioni sulla due giorni di sport a Orbetello www.girodellalaguna.com.