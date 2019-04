GROSSETO – Sei maremmano se dici: “Maremma com’è vizza!”.

Vizzo/a non è parola esclusivamente in uso in Maremma ma diciamo pure che si impiega di più da noi che altrove. Soprattutto per l’enfasi che siamo capaci di dare a certe nostre espressioni, che assecondano bene l’effetto che vogliamo provocare.

È così anche con la parola vizzo/a, che la si applica tanto ad alcune cose quanto alle persone. Del tipo: “Mangiala te quella mela, bada com’è vizza!” Sulle persone ha un tono ancor più pungente: “Al mercato ho incontrato tizia. Si da un monte d’arie, ma unn’hai visto com’è vizza in viso? Un mi ci cambierei nemmeno….”. O ancora: “Un mi posso più guarda’ allo specchio, ormai so’ doventata tutta vizza…Bella la mi gioventù che un torna più…”.