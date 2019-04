Ripascimento, Stella: «Bonifazi non si appropri del mio lavoro. Inizia male»

SCARLINO – «Non va affatto bene Bonifazi. Inizi proprio male la tua campagna elettorale» Marcello Stella risponde al candidato sindaco Emilio Bonifazi in merito al ripascimento delle spiagge. «Non è corretto appropriarsi del buon lavoro fatto da altri e non certo da te in relazione al progetto di ripascimento delle nostre spiagge».

«Abbiamo lavorato duramente per condividere l’intervento con la Regione ed ottenere il finanziamento in tempi utili per iniziare i lavori e salvaguardare la stagione estiva – prosegue Stella -. La tempestività dell’intervento è conseguente anche ai poteri del commissario e del presidente Enrico Rossi con cui abbiamo attivamente collaborato».

«Certo se questo è il tuo inizio, disinformando i cittadini, cominci proprio male. Capisco che ti è difficile capire le dinamiche di un territorio che mal conosci, ma appropriarsi del lavoro degli altri significa non avere idee e proposte proprie. Se ti sforzerai di informarti vedrai che ci sono tante altre cose importanti fatte da me. Non mi interessano le lodi ma perlomeno che mi venga riconosciuto quello che ho fatto, un lavoro svolto bene nell’interesse della nostra comunità. Senza millantare meriti di altri».