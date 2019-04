Piano comunale delle antenne: si discute in consiglio comunale

GAVORRANO – Si parlerà anche del Piano comunale delle antenne nel prossimo consiglio comunale a Gavorrano, in programma il prossimo per giovedì 18 Aprile.

«All’ordine del giorno – dice Andrea Biondi, sindaco di Gavorrano – oltre le mozioni consiliari presentate dai gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione, anche la revoca delle gestioni associate in essere con il Comune di Scarlino per il settore manutenzione e lavori pubblici, in condivisione con il Comune limitrofo per una riforma delle gestioni stesse da condurre insieme alla futura compagine di governo scarlinese, riprendendo anche l’ipotesi della gestione associata della Polizia Municipale, Suap, e approfondendo l’ipotesi di un ufficio unico progetti ed appalti, per un vero valore aggiunto per il nostro territorio, un tema che vorremmo affrontare dopo il cambio delle amministrazioni dei comuni limitrofi».

«Altro punto rilevante è la delibera di aggiornamento del Piano Comunale delle antenne di telecomunicazione, con il congelamento di nuove aree previste dal piano deliberato nel 2014».

«Andiamo verso un percorso nuovo, che in qualità di Sindaco avevo già indicato a pochi mesi dal mio insediamento, che vedrà l’individuazione di una società ad hoc per la revisione del nuovo piano, che sarà discusso appena elaborato con la cittadinanza attraverso un consiglio comunale aperto, e nel quale non potrà che trovare spazio anche l’analisi approfondita dell’inquinamento dovuto all’elettromagnetismo».

«Un atto di responsabilità amministrativa, diverso da chi teorizza atti di schizofrenia amministrativa. Un percorso partecipato, pubblico e trasparente, che contraddistinguerà l’attuale legislatura, in contro tendenza rispetto al passato, e lontano dalle strumentalizzazioni politiche da caccia alle streghe».