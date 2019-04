Le formazioni Under 14 della Gea pronte a sfidare San Miniato e Invictus Livorno

GROSSETO – Incontro decisivo in ottica playoff per la Simply Market Gea che, nella quarta di ritorno del campionato Under 14 silver, riceve la visita alla 11 del San Miniato Basket. Le rivali sono appaiate al quarto posto con quattro vittorie e sei sconfitte, a tre giornate dalla fine. Un successo potrebbe dunque dare alle ragazzine di Luca Faragli la spinta per entrare nella Final Four. Il Camping Il Sole, nel campionato Under 14 maschile, ospita domenica alle 15,30 l’Invictus Livorno. Un brutto cliente per i ragazzi di Elena Furi, chiamati a confrontarsi con la capolista.



Turno di riposo per la Maregiglio, che guida la classifica della Coppa Toscana Under 18 silver con tre vittorie e nessuna sconfitta.

Da ricordare che la squadra di serie D ospita domenica alle 18 il Certaldo nella penultima giornata della regular season in una gara da vincere per vincere il campionato, mentre la serie C femminile disputa lunedì alle 18,15 la terza giornata della gara ad orologio sul parquet del Piombino.