La Pallavolo Follonica a caccia di punti col Sei Rose Rosignano per interrompere la sua serie nera

FOLLONICA – Dopo quattro sconfitte consecutive è ora di tornare a vincere per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini, che prova a rialzarsi contro il Volley Sei Rose Rosignano: si gioca al Palasport di Rosignano Solvay sabato 13 aprile alle 18 in una gara valida per la 24esima e terzultima giornata del campionato di Serie C femminile.

È davvero un momento-no per il sestetto follonichese, che non vince ormai dal 9 marzo (3-2 a Livorno contro la Pediatrica): da lì in poi solo un punto contro la capolista Cecina e tutte nette sconfitte contro Buggiano, Lucca e Errepi Grosseto. Peraltro nessuna preoccupazione di classifica per Follonica, al settimo posto della classifica del girone A con 32 punti – al pari proprio della prossima avversaria Rosignano – e dunque praticamente salva, ma solo il legittimo desiderio di chiudere in bellezza un ottimo campionato disputato da neopromossa in categoria.

«Nelle ultime partite abbiamo raccolto poco o nulla – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – ma, oltre ad alcune prestazioni decisamente sottotono, ci è mancato anche un pizzico di fortuna per portarci a casa qualche punto in più. Adesso dobbiamo raccogliere tutte le energie e affrontare al meglio queste tre ultime partite di campionato, per chiudere in bellezza una stagione che comunque ci ha visti protagonisti del ritorno in Serie C di Follonica dopo tanti anni. Anche a Rosignano non sarà facile, ma sono sicuro che daremo il meglio». All’andata vinse Follonica, 3-0 al Palagolfo.

Il programma della 24esima giornata – Serie C girone A:

Entomox Peimar Calci-Under 21 Lupi Santa Croce

Fanball Il Discobolo-Baia del Marinaio Volley Cecina

Pallavolo Delfino Pescia-Under 21 Pediatrica Specialist

Lupi Estintori San Miniato-Luca Consani Grosseto

Volley Sei Rose Rosignano-Pallavolo Follonica

Pallavolo Cascina-Volley Pantera Lucca

Errepi Mtk Grosseto-Flora Buggiano

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 62

Pallavolo Cascina 55

Flora Buggiano 50

Entomox Peimar Calci 48

Errepi Mtk Grosseto 44

Volley Pantera Lucca 38

Volley Sei Rose Rosignano 32

Pallavolo Follonica 32

Lupi Estintori San Miniato 30

U21 Lupi Santa Croce 28

Luca Consani Grosseto 25

U21 Pediatrica Specialist 20

Pallavolo Delfino Pescia 17

Fanball Il Discobolo 2