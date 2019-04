Inceneritore, la Regione pensa ad un nuova autorizzazione. Benini: «Richiesta inaccettabile»

FOLLONICA – “Siamo rimasti basiti nel ricevere poco fa dalla Regione Toscana – spiega Andrea Benini, sindaco di Follonica – la comunicazione dell’avvio del procedimento di rinnovazione dell’impianto di Scarlino energia, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato con la convocazione della prima riunione per il 13 maggio prossimo. La sentenza del Consiglio di Stato sull’inceneritore è stata per noi una parola definitiva”.

“E’ veramente incredibile l’insistenza e la pervicacia della Regione Toscana, a poche settimane dalla sentenza, che senza poter avere elementi nuovi o diversi pensa di poter far ripartire un percorso del genere. Non solo la Regione non ha ritirato la delibera di giunta che autorizza l’impianto, come abbiamo chiesto alcune settimane fa, ma addirittura con questa superficialità vorrebbe far ripartire l’iter autorizzatorio”.

“Per quanto ci riguarda continueremo a tutelare fino in fondo, e davanti a tutte le autorità giurisdizionali, gli interessi dei follonichesi e di tutto il territorio, facendo rispettare le sentenze che in questo caso vengono beatamente ignorate. Scriveremo immediatamente una lettera al presidente Rossi perché ‘sconvochi’ immediatamente la riunione del 13 maggio e ritiri già da lunedì questa convocazione irricevibile”.