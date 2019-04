Inceneritore, Ariganello: «La Regione ritiri immediatamente l’autorizzazione. Le sentenze non si ignorano»

FOLLONICA – «Chiediamo alla Regione Toscana di ritirare immediatamente l’avvio del procedimento di nuova autorizzazione per l’inceneritore di Scarlino» la richiesta viene dal segretario provinciale del Pd Gesuè Ariganello.

«Ci risulta davvero incredibile che, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che demolisce in modo inequivocabile la precedente autorizzazione e da ragione piena alle amministrazioni di Follonica e Scarlino e alla battaglia del Partito Democratico territoriale su questo tema si riproponga ancora una volta questo sfinente balletto di avvio di autorizzazioni continuamente e puntualmente annullate dalle sentenze. Ripetiamo per la centesima volta che non si può far finta di nulla rispetto alle sentenze che ogni volta annullano autorizzazioni e riavvii dell’impianto. Spero che la si capisca definitivamente e si scelga il buonsenso» conclude Ariganello.