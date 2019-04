Il Consiglio comunale è convocato per lunedì 15 aprile: ecco l’ordine del giorno

GROSSETO – – Il presidente del Consiglio comunale ha convocato l’assemblea per lunedì 15 aprile alle 8.30. La seduta, che si svolgerà nella sala consiliare in piazza Duomo 1 (al primo piano), si potrà seguire anche online in diretta streaming dal sito del Comune di Grosseto (stream.comune.grosseto.it).

Questo l’ordine del giorno:

– D.lgs 267/2000 art. 175: ratifica deliberazione g.c. n. 97/27.3.2019 di Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021

– Gestione del Servizio Idrico Integrato – approvazione bozza di patto tra soci di programmazione operativa integrativa dei vigenti patti parasociali

– Nuovo Regolamento della Commissione comunale per le Parità e le pari opportunità tra uomo e donna, approvato con delibera C.C. n° 3272017 – Integrazioni art. 5

– Ordine del giorno “Realizzazione del corridoio tirrenico”, presentato dai gruppi consiliari Lista Mascagni Sindaco e Pd

– Mozione per adesione del Comune di Grosseto ad “Avviso Pubblico”, presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco)

– Mozione per realizzazione di un’area attrezzata per scarico e carico acqua camper, presentata dai consiglieri Carlicchi (Passione per Grosseto) e Lembo (Movimento 5 Stelle)

– Mozione per spostamento carcere da via Saffi ad altra zona della città ma senza chiusura, presentata dal gruppo consiliare Lega Nord.