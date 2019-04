Follonica a sinistra presenta i candidati: «Abbiamo raccolto 273 firme»

FOLLONICA – «In soli due fine settimana abbiamo raccolto 273 firme. Ne servivano 175 (certificate da un pubblico ufficiale e debitamente verificate) per presentare la lista ma ne abbiamo raccolte molte di più». Follonica a sinistra per Andrea Benini, li sta che sostiene il sindaco uscente, è soddisfatta. «Il nostro progetto di riunione della sinistra e di sostegno alla candidatura di Andrea Benini è stato fortemente apprezzato».

«Inoltre, siamo stati assenti da discussioni e polemiche su assessori dimissionari e consiglieri passati all’opposizione di Di Giacinto, ma come formichine abbiamo intessuto relazioni con le persone in carne e ossa. Quindi anche nelle prossime settimane continueremo a raccogliere le firme per far conoscere il nostro progetto all’intera città. Prossimamente svolgeremo i nostri banchetti presso il Conad ai Palazzi Rossi (sabato 13 aprile, mattina e pomeriggio) e presso il Bar Baracchino alla rotonda di via Cassarello (domenica 14 aprile, pomeriggio)».

Per mercoledì 17 aprile è prevista la presentazione dei candidati della lista “Follonica a Sinistra per Andrea Benini”. L’incontro si svolgerà alle ore 18.15 presso il locale Egon in via Fiume. «Alle 20.00 seguirà una cena di sottoscrizione al costo 25 euro e 20 euro per disoccupati e studenti. Sarà presente il sindaco Benini. Prenotazioni presso il numero 339-8749055 (Claudia) entro lunedì 15 aprile».