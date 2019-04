Feste e sagre, c’è ancora tempo per chiedere l’autorizzazione: ecco come

GROSSETO – «C’è ancora tempo per richiedere l’autorizzazione alle sagre e alle feste per l’estate 2019, che dovrà essere presentata al Comune di Grosseto almeno con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione. Tutte le modalità di presentazione sono specificate nel regolamento comunale» a farlo sapere una nota del Comune di Grosseto.

«La domanda di ammissibilità – illustra l’Ente – dovrà essere presentata dagli organizzatori almeno 60 giorni prima della manifestazione tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune. Per sagre e feste della durata di un solo giorno, la procedura è la stessa, ma sono sufficienti 30 giorni di anticipo. La relazione dovrà precisare le caratteristiche della manifestazione, il prodotto che s’intende valorizzare, il soggetto organizzatore, le generalità del Presidente, luogo e periodo di svolgimento, strutture di servizio e programma. Lo svolgimento delle manifestazioni è soggetto alla Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), da presentare tramite sportello Suap online del Comune di Grosseto, con allegato il programma dell’evento. Infine, dovrà essere individuato un responsabile della sicurezza e, laddove si prevedono spettacoli e intrattenimenti, è necessario presentare domanda per il rilascio della licenza di Polizia Amministrativa».

«I soggetti abilitati all’organizzazione di sagre e feste – chiarisce la nota – sono tutte le associazioni di categoria del commercio, del tempo libero e del volontariato, i comitati per la promozione turistica, enti o società di promozione dello sport, partiti politici e organizzazioni sindacali, altri soggetti no-profit regolarmente costituiti, comitati parrocchiali. Va precisato, però, che lo stesso organizzatore non può svolgere più di due sagre nel corso dello stesso anno e che non si possono sovrapporre sagre all’interno delle stesse aree (Marina di Grosseto, Principina a mare, Alberese, Rispescia, Batignano, Montepescali, Braccagni e Istia d’Ombrone) ad eccezione delle manifestazioni di un giorno. Nella stessa area, inoltre, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni tra una sagra e l’altra».

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune, dal quale si può scaricare il regolamento

https://new.comune.grosseto.it/web/regolamenti/regolamento-per-la-disciplina-delle-sagre-e-feste-temporanee/