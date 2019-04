Dipendenti Mps in aiuto del Comitato per la Vita con un donazione

GROSSETO – Il Comitato per la vita ringrazia gli “esodati” della Banca Monte dei Paschi, filiale di Grosseto per aver devoluto la somma di 330 euro raccolta in occasione del rinfresco di saluto ai colleghi. “Il nostro grazie va a tutti voi – scrive Enrica Tognazzi presidente del Comitato per la Vita – Amantini, Mazzuoli, De Santis, Nanni, Piredda, Costantini e Giannini per il vostro gesto così prezioso per noi e che ci riempie di emozione!”

Il contributo devoluto andrà a far parte di un progetto di concreta utilità per tutto il territorio, l’acquisto di un sistema automatizzato per allestimento farmaci chemioterapici da donare all’UFA, unità preparazione farmaci antiblastici dell’ospedale Misericordia di Grosseto.