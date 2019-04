Di Giacinto: gazebo in centro per la quarta tappa del tour dei quartieri

FOLLONICA – Il nostro tour di ascolto e confronto con i cittadini prosegue. E la quarta tappa (dopo Senzuno, Zona Nuova e 167 Ovest) sarà dedicata a chi vive e lavora nel centro cittadino: l’appuntamento è per sabato 13 aprile a partire dalle ore 17.30 all’angolo tra via Roma e via Colombo. Saremo nel cuore di Follonica, in quello che dovrebbe essere un luogo speciale della nostra città e che invece negli ultimi anni sta morendo tra strade deserte, negozi che chiudono e viabilità inadeguata.

Insieme con me ci saranno i rappresentanti della mia lista civica e di tutte le forze politiche di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) che sostengono la mia candidatura a sindaco di Follonica.

E tutti noi siamo pronti ad accogliere e ascoltare i cittadini: le loro proposte, le loro idee, i loro problemi. Se vorranno, potranno scrivere tutto su un grande foglio bianco a loro disposizione. E le proposte che valuteremo più meritevoli finiranno nel nostro programma di governo. Perché la mia nuova amministrazione comunale vuole cambiare Follonica con il contributo di chi in questa città vive ogni giorno.