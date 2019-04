Casinò: il business si sposta sulle piattaforme online

Negli ultimi anni nel settore del gioco d’azzardo si è registrata un progressivo abbandono delle sale da gioco e dei casinò, in favore dei casinò online. Sono molti i luoghi di ritrovo per appassionati del gioco che hanno chiuso i battenti: l’ultimo in ordine tempo, verso la fine di luglio del 2018, è stato il Casinò di Campione d’Italia, nel Canton Ticino svizzero.

Nel Belpaese, dunque, al momento rimangono soltanto tre casinò: il casinò di Sanremo, il casinò di Venezia e il casinò di Saint-Vincent. Oltretutto, come si può notare dalle località in cui trovano questi casinò, si tratta di tre case da gioco situate al Nord, ciò sta a significare che queste sono giocoforza costrette a spartirsi il pubblico di giocatori a scapito degli affari.

Essendo pochi e localizzati pressoché nella stessa zona geografica, non c’è da meravigliarsi se gli appassionati di gioco d’azzardo stiano abbandonando i casinò tradizionali preferendo loro gli online casinò. A differenza di quelli fisici, i casinò che si possono trovare semplicemente collegandosi a internet attraverso pc, smartphone o tablet sono innumerevoli. A loro favore gioca anche il fatto di offrire vantaggiosi bonus di benvenuto o sul deposito, utilissimi per provare i servizi e i giochi offerti in tutta sicurezza in virtù delle licenze concesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A pesare sulla sorte dei casinò tradizionali, inoltre, vi sono fattori come la crisi economica che affligge il Paese in tutti i settori dell’economia cui si devono aggiungere i costi del mantenimento di questi luoghi che hanno solitamente un aspetto lussuoso e dove è impiegato molto personale. Le spese per amministrare una sala da gioco sono molto onerose e con gli incassi odierni, spesso, i gestori arrivano a malapena a coprirle.

Non sembrano avere effetto neanche le iniziative studiate per rilanciare il fascino dei casinò attraverso eventi, spettacoli, e prestigiosi tornei. Attirare la clientela, spesso e volentieri costituita da turisti o da frequentatori d’occasione sembra un’impresa davvero ardua. Al tempo stesso risparmiare sullo standard qualitativo appare un’impresa quanto mai difficile poiché vorrebbe dire non rispondere più agli standard che gli avventori di questi luoghi si aspettano.

I motivi dietro il successo dei casinò online

In Italia ultimamente c’è grande attenzione sul tema del gioco d’azzardo. Mentre i casinò tradizionali appaiono in lento declino, quelli digitali sono sempre più numerosi e possono contare su migliaia di iscritti nonostante le limitazioni introdotte dal nuovo governo per effetto del Decreto Dignità. Il segreto del successo dei casinò online risiede principalmente nella comodità di poter giocare quando e da dove si vuole. Come detto in precedenza, è sufficiente avere una connessione a internet, un pc o dei device mobili per potersi misurare il brivido dell’azzardo.

Gli attuali sistemi di crittografia in uso sulle piattaforme di gioco online consentono agli utenti di divertirsi in totale sicurezza. La tutela della privacy, inolte, è stata rivista ancora per tutelare maggiormente i possessori di un conto. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inoltre, garantisce la massima serietà con scrupolosi controlli sui siti. Vi sono inoltre alcuni sistemi di controllo degli investimenti per riconoscere in tempo i sospetti casi di ludopatia.