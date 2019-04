Cantieri in città, Azzi: «Lavori spot elettorale. Dal sindaco paragoni infantili, rispetti gli anziani»

FOLLONICA – “Gli anziani che seguono i lavori dei cantieri, probabilmente, hanno una percezione di ciò che viene fatto migliore del sindaco Benini” così il referente della Lega per Follonica, Roberto Azzi, commenta la risposta del primo cittadino data alle osservazioni ed alle proposte del candidato sindaco del centrodestra Massimo Di Giacinto.

“Dico a Benini di avere rispetto per i pensionati – attacca Azzi- anche perché loro hanno speso una vita a lavorare. Non mi risulta che Benini abbia mai brillato, al punto tale da poter fare certi paragoni infantili nei confronti di Di Giacinto, a partire dalle sua carriera universitaria, mai terminata, per arrivare al suo ruolo di sindaco della città di cui il 26 maggio dovrà dare l’esame di fronte all’elettorato”.

Sulla questione cantieri Azzi sta dalla parte di Di Giacinto. “Che l’amministrazione di Follonica abbia fallito è sotto gli occhi di tutti- attacca il referente del Carroccio- che oggi si aprano cantieri a pochi giorni dalle elezioni per opere di ordinaria amministrazione lo è ancora di più. Sono convinto che questo non basterà per garantirsi la rielezione e, magari, sarà costretto ad andare al lavoro per non dover restare lui ad osservare dalla panchina come procedono i cantieri”.