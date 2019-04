Arcidosso Comunità Viva: ecco il tour di incontri di Jacopo Marini

ARCIDOSSO – Inizia sabato pomeriggio una fitta serie di incontri con la cittadinanza promossi dalla Lista Arcidosso Comunità Viva che sostiene la candidatura di Jacopo Marini per un secondo mandato elettorale. La lista verrà presentata ufficialmente nei prossimi giorni (con diverse riconferme e new entry) ma intanto si intende relazionare sul lavoro svolto in questi 5 anni e proporre ed ascoltare alcune idee per il nuovo programma.

Gli incontri previsti sono sia tematici (associazioni, attività produttive, giovani, ecc.) sia territoriali (capoluogo e frazioni). Ecco le date dei primi appuntamenti: