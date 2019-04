Amministrative2019, Vichi: «Il sindaco inaugura il palasport per le elezioni. E’ aperto dal 2016»

SANTA FIORA – “Nel ‘Paese dei Balocchi’ accade anche questo, cioè che un palasport inaugurato tre anni prima venga inaugurato di nuovo a ridosso delle elezioni” questo il commento di Paolo Vichi, candidato sindaco di Santa Fiora della Lista Un Comune per Tutti, la notizia che il prossimo 18 maggio, verrà tagliato il nastro del Palasport dell’Istituto Commerciale del paese amiatino.

“Alla notizia – spiega Vichi- ho pensato davvero di avere in mano il libro di Carlo Collodi, ma invece ho scoperto che era tutto vero. Il sindaco uscente Federico Balocchi inaugura nuovamente la struttura che, come aveva dato ampio risalto la stampa, esiste già dalla fine di settembre del 2016 con la consegna del Palasport alla scuola con tanto di partita inaugurale di pallavolo”.

“All’epoca – spiega il candidato- il sindaco annunciò che mancavano ancora alcuni lavori, ma che entro la primavera successiva, dunque del 2017, il Palasport sarebbe stato completato. Delle due l’una o non era completo allora e ci si volle far belli con un’opera ancora non terminata, oppure si completa casualmente l’opera con qualche piccolo ritocco, ed in netto ritardo rispetto a quanto annunciato, giusto in tempo per presentarsi agli elettori e provando a far dimenticare le scelte sbagliate degli ultimi 5 anni”.

“Mi sarebbe piaciuta una campagna elettorale a suon di contenuti – sostiene il candidato di Un Comune per Tutti- ma vedo che il mio avversario preferisce tirare fumo negli occhi con una doppia inaugurazione, approfittando del suo ruolo di sindaco e per di più a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale. Più che in un libro mi fantasia mi sembra di trovarmi di fronte ad una scorrettezza bella e buona”.