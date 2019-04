Abio rinnova il direttivo: Cristina Cardarelli riconfermata presidente. Ecco tutti i nomi degli eletti

GROSSETO – Si è svolta ieri l’annuale assemblea ordinaria dei soci Abio (Associazione per il Bambino in ospedale). All’ordine del giorno il rinnovo del consiglio direttivo. Dopo la votazione ecco gli eletti: Cristina Cardarelli e Paola Petrucci, riconfermate rispettivamente come presidente e responsabile dei volontari, Laura Collodel, tesoriere, Laura Formica, alla segreteria, Stefania Guarrera, responsabile delle manifestazioni, Angela Porcelli, responsabile della formazione e Federica Sonzogni, alla comunicazione.

«Abio – si legge nella nota dell’associazione – tutto ringrazia i consiglieri uscenti Sonia Del Fà, Paola Pallotta, Monia Tanganelli, Luca Tenerini e Elena Tosi per la dedizione e l’impegno profuso nel far crescere l’associazione e promuovere la sua mission e augura al nuovo consiglio direttivo un buon lavoro».