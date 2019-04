Venerdì del territorio: ultimo appuntamento a Gavorrano con il percorso partecipato

GAVORRANO – Si svolgerà domani l’ultimo incontro del percorso partecipato legato al rinnovo degli strumenti urbanistici del Comune di Gavorrano. Un percorso sviluppatosi nel quadro della definizione del patrimonio territoriale e delle linee di sviluppo delle aree interne, come risposta al calo demografico ed il declino dei servizi essenziali per vivere in dignità le aree cosiddette periferiche.

La definizione del patrimonio storico territoriale del nostro territorio sarà l’oggetto dell’incontro di venerdì 5 aprile alle 17 presso la Biblioteca Comunale, con l’intervento dell’Arch. Rita Monaci, componente del team di progettisti che sta definendo il nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune.

‘È stato un percorso stimolante, che ci ha arricchito nella visione della governance del nostro territorio, per il quale ringrazio personalmente l’Assessore Claudio Saragosa, che si è dimostrato un forte valore aggiunto a servizio della comunità gavorranese’.