Ultima di campionato per le ragazze dell’Atlante Grosseto contro la seconda Oltreserchio

GROSSETO – Ultima di campionato per la formazione in rosa dell’Atlante Grosseto, che chiuderà una stagione da matricole di lusso in casa contro l’Oltreserchio. Gara non facile per le biancorosse contro la seconda forza del girone dotata del miglior attacco: obbligo invariato però di dare tutto il possibile, salutare al meglio il proprio pubblico e archiviare col sorriso una stagione non facile ma giocata sempre con umiltà e passione.

Arbitrerà Rodio di Livorno. Fischio d’inizio domani venerdì alle 22 alla Bombonera.

Turno di riposo invece per la formazione maschile di mister Chiappini.

Il programma della 26esima giornata:

Fornacette Casarosa-Olimpiacolle Fun

Gisinti Montecatini Pistoia-EuroFlorence

Futsal Bagnolo-Futsal Florentia B

Atlante Grosseto-Oltreserchio

Prato-San Giusto